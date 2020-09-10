ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві на карантин закрили три навчальних заклади

Київ, Четвер 10 вересня 2020 19:27
У Києві на карантин закрили три навчальних заклади
Фото: школярі в масках (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан розповів, що в Києві з 1 вересня на карантин закрили три навчальних заклади. Серед них дві школи та один дитячий садок.

Про це Рубан розповів в коментарі РБК-Україна.

"Реєструються точкові спалаху коронавірусу, тому що це організовані точкові колективи. На сьогодні вже припинило роботу три навчальних заклади - дві школи та один дошкільний дитячий заклад", - повідомив він.

При цьому Рубан додав, що сезонне загострення лише розпочинається і пік слід очікувати приблизно в жовтні.

Нагадаємо, 10 вересня оновили карантинні зони в Україні.

Так, Київ потрапив в "помаранчеву зону" карантину; РБК-Україна повідомляло, які обмеження тепер будуть діяти в столиці.

Крім того, Рубан пояснив, чому Київ потрапив в "помаранчеву зону".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус Київкарантиншкола
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся