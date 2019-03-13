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Гройсман доручив доопрацювати проект міської електрички Києва

Новини » Суспільство    13.03.2019 - 12:52
Гройсман доручив доопрацювати проект міської електрички Києва
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Проект міської електрички Києва спільно доопрацюють з УЗ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Київській міській державній адміністрації та "Укрзалізниці" доопрацювати проект розвитку міської електрички. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, "Укрзалізниця" готова до розвитку проекту міської електрички Києва, однак не може зробити це самостійно.

"Тому я просив би (мера Києва - ред.) Віталія Володимировича спільно з "Укрзалізницею та Міністерством інфраструктури доопрацювати це питання, щоб забезпечити високий рівень мобільності жителів Києва і гостей міста", - підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман доручив Міністерству фінансів і Міністерству інфраструктури опрацювати питання виділення 200 млн гривень на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту і метро на Виноградар у Києві.

Відзначимо, раніше в Києві пасажири кілька разів блокували міську електричку через збої в її русі. Як тоді відзначили в "Укрзалізниці" причини збоїв в роботі київської міської електрички полягають в нестачі локомотивних бригад. Як наслідок, скоротилося число складів, які виходили на лінію.

 

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