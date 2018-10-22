У Києві пассажири блокували міську електричку

Фото: київська міська електричка (УНІАН)

Рух заблокували на станції "Троєщина 2"

У Києві вранці пасажири на 50 хвилин заблокували рух міської електрички. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію "Київпастранса".

Повідомляється, що з 08:15 пасажири заблокували рух міської електрички на станції "Троєщина 2". На місце інциденту викликали поліцію, рух було відновлено о 09:05.

Відзначимо, за словами очевидців, рух заблокували через те, що електрички не було біля години, і деякі пасажири почали чіплятися за вагони.

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Нагадаємо, раніше в Києві на станції метро "Арсенальна" розпочався капітальний ремонт ескалатора. Станція працює в звичайному режимі, проте в пікові години можуть бути невеликі скупчення людей на вхід.

Також раніше стало відомо, що у перші вихідні листопада 2018 року в Києві знесуть Шулявський шляхопровід. У рамках реконструкції шляхопроводу розробляється нова схема руху транспорту, а також встановлюються нові світлофори. В ході робіт проспект Перемоги не будуть перекривати для транспорту повністю, тільки частково обмежать рух по одній смузі. У найближчі дні знесуть кіоски, які ще залишилися біля станції метро. Зазначимо, реконструкція Шулявського шляхопроводу обійдеться в 830 мільйонів гривень.