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У Києві шукають вибухівку у посольстві США

Новини » Надзвичайні події    18.06.2019 - 12:49
У Києві шукають вибухівку у посольстві США
Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

У посольстві просять не приходити до відомства

Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посольства.

У посольстві просять не приходити до відомства, допоки не перевірять інформацію.

"Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок. Будь ласка, не приходьте до посольства, допоки про це не буде повідомлено додатково", - зазначається у повідомленні.

У Києві шукають вибухівку у посольстві СШАНагадаємо, 10 червня до поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську. Більшість повідомлень про замінування надходили з Росії. Тоді правоохоронці евакуйовували більше 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.

Також РБК-Україна писало, що поліція перевіряла повідомлення про замінування Рівненської АЕС та місцевого університету. Інформація не підтвердилась.

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