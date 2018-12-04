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В Києві зранку відключили холодну воду жителям 11 вулиць

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 10:19
В Києві зранку відключили холодну воду жителям 11 вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у вівторок, 4 грудня, відключили холодну воду на 11 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 10:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Подача води тимчасово припинена за наступними адресами: 

  • вул. Стара Поляна, 36, 38, 40, 63, 71;
  • вул. Лукьянівська, 1, 5, 7, 9, 11, 15, 24, 27, 63, 79, 84.
  • вул. Олегівська 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 32,36, 38, 40, 42, 44.
  • вул. Нижньоюрківська, 53; 
  • вул. Набережно-Корчуватська, 96;
  • вул. Новопирогівська, 19, 21; 
  • вул. Прирічна, 9, 11;
  • бул. Перова, 2; 
  • бул. Кольцова, 20, 20А, 20Б;
  • пр-т. Академіка Палладіна, 32, 34, 44, 46; 
  • вул. Заповітна з 1 по 11, з 2 по 14.

Пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють усунути протягом доби. 

В Києві зранку відключили холодну воду жителям 11 вулицьНагадаємо, нещодавно у "Київводоканалі" пояснили, що причиною поширенння неприємних запахів у Подільському районі столиці, який спостерігається протягом останніх кількох місяців, є старі колектори, розташовані в районі вулиці Глибочицької. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що зекономлену субсидію можна використати для оплати в наступному місяці спожитого понад виділену соціальну норму газу, води чи електроенергії. 

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