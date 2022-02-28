У Києві та Харкові знову лунають вибухи

У Києві та Харкові знову чутно вибухи. При цьому до цього протягом декількох годин у столиці України було спокійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Державної служби спеціального зв'язку та захисту України.

У ніч з 27 на 28 лютого в Києві відносно спокійно. Вибухи чутні не так часто, як було в перші ночі повномасштабного вторгнення російських військ.

Близько 4:00 в столиці прогримів гучний вибух, який чітко чули жителі Троєщини.

Жителі Харкова в мережі повідомляють про потужні вибухи, попередньо, які звучать в районі аеропорту. Пізніше було уточнено, що це були авіаудари в Ізюмі. Інформації про можливих постраждалих зараз немає.