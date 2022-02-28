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У Києві та Харкові знову лунають вибухи

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Понеділок 28 лютого 2022 04:33
У Києві та Харкові знову лунають вибухи Фото: у Києві та Харкові чути вибухи (facebook.com/rnbou)
Автор: Роман Мирончук

У Києві та Харкові знову чутно вибухи. При цьому до цього протягом декількох годин у столиці України було спокійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Державної служби спеціального зв'язку та захисту України.

У ніч з 27 на 28 лютого в Києві відносно спокійно. Вибухи чутні не так часто, як було в перші ночі повномасштабного вторгнення російських військ.

Близько 4:00 в столиці прогримів гучний вибух, який чітко чули жителі Троєщини.

Жителі Харкова в мережі повідомляють про потужні вибухи, попередньо, які звучать в районі аеропорту. Пізніше було уточнено, що це були авіаудари в Ізюмі. Інформації про можливих постраждалих зараз немає.

Нагадаємо, в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом, знищений один з найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 Мрія.

Ми також писали про те, що після обстрілу в Харкові загорілася нафтобаза на місцевому тракторному заводі. Загорілися залишки нафтопродуктів у зруйнованому резервуарі.

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