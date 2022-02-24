У Києві та Харкові пролунали потужні вибухи. Це сталося після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про військову операцію в Україні .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

У Києві на лівому березі спочатку було чути 5 потужних вибухів. Після невеликої паузи пролунало ще два вибухи.

У Харкові повідомляють, що вибухи чутно в районі метро Студентська, в районі Салтівка. Чутно звуки літаків.

Наразі достеменно невідомо, що саме вибухає. І що наразі відбувається у інших містах України.