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У Києві та Харкові пролунали потужні вибухи

Автор: Дмитро Левицький

У Києві та Харкові пролунали потужні вибухи. Це сталося після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про військову операцію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

У Києві на лівому березі спочатку було чути 5 потужних вибухів. Після невеликої паузи пролунало ще два вибухи.

У Харкові повідомляють, що вибухи чутно в районі метро Студентська, в районі Салтівка. Чутно звуки літаків.

Наразі достеменно невідомо, що саме вибухає. І що наразі відбувається у інших містах України.

Нагадаємо, вранці 24 лютого президент РФ Путін оголосив про початок спеціальної військової операції проти України.

Цьому передувала заява президента України Володимира Зеленського про те, що Росія вирішила почати вторгнення в Україну.

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