Зеленський: керівництво Росії схвалило крок вперед

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення до українців.

Зеленський у своєму відеозверненні також звернувся до росіян, і нагадав, що нас із ними розділяють понад дві тисячі кілометрів загального кордону, вздовж якого стоять війська.

"Вздовж нього сьогодні стоять ваші війська, майже двісті тисяч солдатів. Тисячі бойових машин. Ваше керівництво схвалило їх крок уперед. На територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на Європейському континенті", - заявив Зеленський.

Як наголосив президент, причиною для російського вторгнення може стати будь-яка провокація.

"Причина може виникнути будь-якої миті. Будь-яка провокація. Будь-який спалах. Спалах, який може спалити все", - сказав він.