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Зеленський: керівництво Росії схвалило крок вперед

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 00:45
Зеленський: керівництво Росії схвалило крок вперед Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво Росії схвалило крок російських військ вперед. Мова про російські війська вздовж українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення до українців.

Зеленський у своєму відеозверненні також звернувся до росіян, і нагадав, що нас із ними розділяють понад дві тисячі кілометрів загального кордону, вздовж якого стоять війська.

"Вздовж нього сьогодні стоять ваші війська, майже двісті тисяч солдатів. Тисячі бойових машин. Ваше керівництво схвалило їх крок уперед. На територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на Європейському континенті", - заявив Зеленський.

Як наголосив президент, причиною для російського вторгнення може стати будь-яка провокація.

"Причина може виникнути будь-якої миті. Будь-яка провокація. Будь-який спалах. Спалах, який може спалити все", - сказав він.

Нагадаємо, ватажки "ЛНР" і "ДНР" попросили Росію надати їм військову допомогу.

Після цього Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН.

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