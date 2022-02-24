В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы

В Киеве на левом берегу сначала было слышно 5 мощных взрывов. После небольшой паузы раздались еще два взрыва.

В Харькове сообщают, что взрывы слышны в районе метро Студенческая, в районе Салтовка. Слышны звуки самолетов.

В настоящее время неизвестно, что именно взрывается. И что происходит в других городах Украины.

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