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Під Києвом зіткнувся позашляховик і маршрутка, є жертви

Новини » Надзвичайні події     03.12.2019 - 16:17
Під Києвом зіткнувся позашляховик і маршрутка, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водій позашляховика не надав перевагу в русі маршрутці

У місті Буча Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

За попередньою інформацією, водій позашляховика Porsche не надав перевагу маршрутці і в'їхав їй у бік.

"В результаті зіткнення маршрутка перекинулася. На жаль, в цей час біля маршрутки повз проходив пішохід, на якого перекинулася маршрутка. Без шансів на життя. Зараз інформація про цей випадок встановлюється", - йдеться в повідомленні.

21+ Страшна #ДТП сталася у місті Буча: за попередньою інформацією, водій автомобіля #Porsche не надав перевагу маршрутці та в'їхав їхав у їй у бік. Внаслідок зіткнення маршрутка перекинулася. На жаль, внаслідок аварії загинуло дві особи.

Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 3 грудня 2019 р.

Нагадаємо, 3 грудня, у Воронезькій області РФ сталося ДТП з українцями. Водій автобуса не впорався з керуванням автотранспорту, в результаті чого автобус перекинувся. У МЗС України розповіли, що у результаті аварії вісім українців отримали травми різного ступеня тяжкості, один з них - у важкому стані.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні біля аеропорту "Бориспіль" сталася аварія за участю велосипедиста, в результаті чого чоловік травмувався і не подає ознак життя.

Крім цього, у Тернопільській області сталася ДТП з участю двох легковиків, в результаті чого одна людина загинула, ще п'ятеро травмувалися.

У МЗС уточнили інформацію про аварію з українцями в Росії Число постраждалих українців у ДТП в Росії зросла
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