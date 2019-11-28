ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпрі фура протаранила маршрутку, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     28.11.2019 - 18:38
У Дніпрі фура протаранила маршрутку, є постраждалі
Фото: ДТП в Дніпрі (dp.informator.ua)

В аварії постраждали два пасажири

У Дніпрі фура протаранила маршрутку, в результаті чого постраждали дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що аварія сталася на перехресті проспекту Слобожанського і вулиці Байкальської. Зокрема, фура MAN врізалася в маршрутку з пасажирами, в результаті ДТП постраждали дві особи, а на проспекті утворилася пробка.

Також повідомляється, що зіткнення виявилося настільки сильним, що маршрутку розвернуло, і вона зупинилася біля парковки супермаркету.

Фото: ДТП в Дніпрі (dp.informator.ua)

Нагадаємо, раніше в Дніпрі на Криворізькому шосе сталася аварія за участю вантажівки та двох легкових автомобілів. В результаті інциденту одного потерпілого госпіталізували у важкому стані. Постраждалого довелося вирізати з автомобіля.

Раніше також в Івано-Франківській області поліцейський автомобіль потрапив під потяг. Зокрема, в ДТП потрапив наряд у складі співробітника поліції і чотирьох військовослужбовців Національної гвардії. В результаті аварії постраждали троє з них.

Поліція відкрила справу через масове мінування шкіл у Дніпрі
Новини України ФК ДніпроДТПмаршрутка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся