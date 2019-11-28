У Дніпрі фура протаранила маршрутку, є постраждалі

Фото: ДТП в Дніпрі (dp.informator.ua)

В аварії постраждали два пасажири

У Дніпрі фура протаранила маршрутку, в результаті чого постраждали дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що аварія сталася на перехресті проспекту Слобожанського і вулиці Байкальської. Зокрема, фура MAN врізалася в маршрутку з пасажирами, в результаті ДТП постраждали дві особи, а на проспекті утворилася пробка.

Також повідомляється, що зіткнення виявилося настільки сильним, що маршрутку розвернуло, і вона зупинилася біля парковки супермаркету.

Фото: ДТП в Дніпрі (dp.informator.ua)

Нагадаємо, раніше в Дніпрі на Криворізькому шосе сталася аварія за участю вантажівки та двох легкових автомобілів. В результаті інциденту одного потерпілого госпіталізували у важкому стані. Постраждалого довелося вирізати з автомобіля.

Раніше також в Івано-Франківській області поліцейський автомобіль потрапив під потяг. Зокрема, в ДТП потрапив наряд у складі співробітника поліції і чотирьох військовослужбовців Національної гвардії. В результаті аварії постраждали троє з них.