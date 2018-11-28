Фото: "Сильпо" (facebook.com/trademasterua)

Эвакуация началась в связи с сообщением анонима о заминировании

В Киеве эвакуируют все супермаркеты "Сильпо" в связи с сообщением анонима о заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию столицы.

Отметим, что в патрульной полиции РБК-Украина уточнили, что речь идет о супермаркетах "Сильпо".

Сообщается, что информация о взрывчатке в магазинах поступила в Службу безопасности Украины. Однако в связи с тем, что аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети.

Также отмечается, что для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.

Напомним, в Киеве 27 ноября правоохранители проверяли информацию о "минировании" Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Отметим, что информация не подтвердилась.

Центральный ж/д вокзал в Киеве также "минировали" 1 ноября.