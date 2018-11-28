ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Киеве эвакуируют все супермаркеты "Сильпо"

Новости » Происшествия    28.11.2018 - 20:10
В Киеве эвакуируют все супермаркеты "Сильпо"
Фото: "Сильпо" (facebook.com/trademasterua)

Эвакуация началась в связи с сообщением анонима о заминировании

В Киеве эвакуируют все супермаркеты "Сильпо" в связи с сообщением анонима о заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию столицы.

Отметим, что в патрульной полиции РБК-Украина уточнили, что речь идет о супермаркетах "Сильпо".

Сообщается, что информация о взрывчатке в магазинах поступила в Службу безопасности Украины. Однако в связи с тем, что аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети.

Также отмечается, что для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.

Напомним, в Киеве 27 ноября правоохранители проверяли информацию о "минировании" Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Отметим, что информация не подтвердилась.

Центральный ж/д вокзал в Киеве также "минировали" 1 ноября.

 

Командира батальона полиции Киева задержали на взятке Полиция задержала подозреваемого в поджоге Андреевской церкви
Новости Украины КиевКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь