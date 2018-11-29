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У Києві екс-директора "Авангарда" підозрюють у розкраданні 15 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    29.11.2018 - 11:08
У Києві екс-директора "Авангарда" підозрюють у розкраданні 15 млн гривень
Фото: прокуратура міста Києва (Віталій Носач/РБК-Україна)

За бюджетні кошти мали закупити обладнання для льодової арени

Колишньому директору дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок  Києва "Авангард" повідомили про підозру у розкраданні 15 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на повідомлення прес-служби прокуратури міста Києва

Як зазначається, відповідні кошти виділялися на закупівлю обладнання для льодової арени. Їх перерахували за вказівкою екс-директора на рахунки приватного підприємства. 

Проте в ході досудового розслідування з’ясувалося, що незважаючи на перераховані кошти, обладнання так і не було поставлено. А всі подальші фінансово-господарські відносини між підприємством та приватною фірмою, а саме складання додаткового договору зберігання вказаного обладнання, були скеровані на приховання злочину.
 
Екс-директору "Авангарду" інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
 
Крім того, в межах цього ж провадження у вересні 2018 року повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України посадовцю ТОВ "WМ-Україна", який зобов’язувався поставити обладнання для льодової арени, згідно з договором про закупівлю товарів за державні кошти.
 
Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.
 
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили розкрадання зернових посадовцями одного із хлібозаготівельних державних підприємств Івано-Франківської області. Сума збитків завданих державі через незаконні розтрати становить 15 млн гривень.
 
Раніше РБК-Україна писало, що ГПУ повідомила про підозру трьом посадовцям комунальної корпорації "Київавтодор", які можуть бути причетні до розкрадання понад 8 млн гривень держкоштів
 
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