У Києві екс-директора "Авангарда" підозрюють у розкраданні 15 млн гривень

Фото: прокуратура міста Києва (Віталій Носач/РБК-Україна)

За бюджетні кошти мали закупити обладнання для льодової арени

Колишньому директору дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок Києва "Авангард" повідомили про підозру у розкраданні 15 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на повідомлення прес-служби прокуратури міста Києва.

Як зазначається, відповідні кошти виділялися на закупівлю обладнання для льодової арени. Їх перерахували за вказівкою екс-директора на рахунки приватного підприємства.

Проте в ході досудового розслідування з’ясувалося, що незважаючи на перераховані кошти, обладнання так і не було поставлено. А всі подальші фінансово-господарські відносини між підприємством та приватною фірмою, а саме складання додаткового договору зберігання вказаного обладнання, були скеровані на приховання злочину.

Екс-директору "Авангарду" інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, в межах цього ж провадження у вересні 2018 року повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України посадовцю ТОВ "WМ-Україна", який зобов’язувався поставити обладнання для льодової арени, згідно з договором про закупівлю товарів за державні кошти.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.

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