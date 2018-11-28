В Івано-Франківській області СБУ викрила розкрадання зернових на 15 млн гривень

Фото: склади, де мало б зберігатися зерно (ssu.gov.ua)

Частина продукції входила до держрезерву країни

Співробітники Служби безпеки України викрили розкрадання зернових посадовцями одного із хлібозаготівельних державних підприємств Івано-Франківської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що згідно з документацією на підприємстві мало би зберігатися понад 2 тис. тонн зернових та більше тисячі тонн борошна, що належить ПАТ "Аграрний Фонд".

Проте в наявності у сховищах знаходилось лише 35,5 тонн зерна та 15 тонн борошна. Частина продукції входила до держрезерву країни і її нестача могла створити загрозу дефіциту зернових у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією державні зернові та борошно були протиправно реалізовані керівництвом підприємства приватним структурам. Сума збитків завданих державі через незаконні розтрати становить 15 млн гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили в офісах підприємства фінансово-господарську документацію, зокрема матеріали щодо руху зерна, які підтверджують протиправну діяльність. Також у помешканнях фігурантів справи вилучено реєстраційні документи та печатки держустанови, які нібито вважалися втраченими.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин оборудки та притягнення до відповідальності інших осіб, які причетні до незаконних дій.

Фото: місце обшуків (ssu.gov.ua)

Нагадаємо у Барвінківському районі Харківської області горіли склади з зерном.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СбУ блокувала у Чернігові масштабне виробництво та збут підробленої алкогольної продукції.