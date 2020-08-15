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У Києві та двох областях зайняті понад 50% ліжок для пацієнтів з коронавірусом

Київ, Субота 15 серпня 2020 19:59
У Києві та двох областях зайняті понад 50% ліжок для пацієнтів з коронавірусом
Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найменша кількість ліжок заповнена у Запорізькій області

За даними Міністерства охорони здоров'я України, у Києві, Львівській та Чернівецькій областях у лікарнях для пацієнтів хворих коронавірусом завантаженість ліжок становить понад 50%. Найменша кількість ліжок заповнена у Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Таким чином, завантаженість ліжок у лікарнях наразі складає 24% від загальної кількості місць, виділених для лікування хворих на COVID-19. Найвищий показник у Києві - 52%, Львівській області - 52,8%, Чернівецькій області - 52,4% та Івано-Франківській області - 48,8%.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ та ще три області наближаються до показника в 50% за завантаженістю лікарень, передбачених для хворих COVID-19.

Крім того, МОЗ повідомив про антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус.

Також сьогодні в Україні зафіксували новий антирекорд щодо добового виявлення COVID-19 - у країні за останні 24 години підтвердили 1 847 випадків.

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