Київ та три регіони наближаються до 50% за завантаженістю лікарень хворими COVID-19

Фото: Максим Степанов (УНІАН)

Степанов закликає людей дотримуватися карантинних правил, щоб кількість хворих була меншою

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ та ще три області наближаються до показника в 50% за завантаженістю лікарень, передбачених для хворих COVID-19. Він закликає людей дотримуватися карантинних правил, щоб кількість хворих була менше.

Про це Максим Степанов заявив під час брифінгу.

"На межі 50% зараз і Київ, і Чернівецька область, Рівненська область, Івано-Франківська область - ті області, де ми фіксуємо велику кількість хворих і велику кількість людей, які госпіталізуються", - сказав Степанов.

Крім того, він додав, що у Львівській області спостерігається заповненість ліжок у понад 50%.

"Ви бачите, що ми ростемо щодня. У нас до лідерів додалися регіони, які ще пару тижнів тому не давали такої картини за кількістю хворих. Це і Одеська, і Харківська області", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило про антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус.

Крім того, завантаженість ліжок у Києві перевищила поріг в 50%.

Також станом на 14 серпня в Україні виявили рекордний приріст заражених коронавірусом за добу, заразились ще 1 732 людини.