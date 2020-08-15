Новий антирекорд: в Україні за добу понад 1800 випадків COVID-19

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

33 людини померли від хвороби

В Україні зафіксували новий антирекорд щодо добового виявлення COVID-19 - у країні за останні 24 години підтвердили 1 847 випадків. Найбільше інфікованих в Харківській, Чернівецькій областях та Києві.

Про це свідчать дані Ради нацбезпеки та оборони.

Так, в країні вже 89 719 випадків з початку пандемії. З них одужали 47 430 осіб, з яких 633 - за останню добу.

Померли 2044 людини, в тому числі 33 за вчора.

Найбільше нових випадків підтвердили за добу в Харківській (254), Чернівецькій (170), Львівській (166) областях і Києві (232).

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що країна знаходиться на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил.

Також РБК-Україна писало, що Україна скоротила "червоний список" до 70 країн.

Крім цього, у ВСУ зафіксували спалах коронавірусу.