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Новий антирекорд: в Україні за добу понад 1800 випадків COVID-19

Україна, Субота 15 серпня 2020 09:20
Новий антирекорд: в Україні за добу понад 1800 випадків COVID-19
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

33 людини померли від хвороби

В Україні зафіксували новий антирекорд щодо добового виявлення COVID-19 - у країні за останні 24 години підтвердили 1 847 випадків. Найбільше інфікованих в Харківській, Чернівецькій областях та Києві.

Про це свідчать дані Ради нацбезпеки та оборони.

Так, в країні вже 89 719 випадків з початку пандемії. З них одужали 47 430 осіб, з яких 633 - за останню добу.

Померли 2044 людини, в тому числі 33 за вчора.

Найбільше нових випадків підтвердили за добу в Харківській (254), Чернівецькій (170), Львівській (166) областях і Києві (232).

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що країна знаходиться на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил.

Також РБК-Україна писало, що Україна скоротила "червоний список" до 70 країн.

Крім цього, у ВСУ зафіксували спалах коронавірусу.

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