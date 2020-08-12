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У Києві завантаженість ліжок для хворих COVID-19 перевищує 50%

Київ, Середа 12 серпня 2020 12:26
У Києві завантаженість ліжок для хворих COVID-19 перевищує 50%
Фото: лікарня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Показник склав 50,17%

Завантаженість ліжок у Києві перевищила поріг в 50% на середу, 12 серпня. При цьому у вівторок, 11 серпня, цей показник становив 48,48%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначено, що показник завантаженості ліжок в столиці становить 50,17%. Таким чином, Київ увійшов до переліку міст, не готових до ослаблення карантину.

Відзначимо, 8 серпня стало відомо, що в столиці за минулу добу зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За добу захворіло 200 осіб. При цьому тоді в столиці виявили найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу в Україні.

Відзначимо, останній антирекорд у столиці був зафіксований 30 липня, коли було виявлено 199 нових випадків захворювання.

Як писало РБК-Україна, станом на 12 серпня в Україні виявили 1433 нових випадків коронавірусу: найбільше заражень у Львівській області та Києві.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у Львівській області почали розгортати лікарні другої хвилі.

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