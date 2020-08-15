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В Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с коронавирусом

Киев, Суббота 15 августа 2020 19:59
В Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с коронавирусом
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Наименьшее количество коек заполнено в Запорожской области

По данным Министерства здравоохранения Украины, в Киеве, Львовской и Черновицкой областях в больницах для пациентов больных коронавирусом загруженность коек составляет более 50%. Наименьшее количество коек заполнено в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, загруженность коек в больницах на данный момент составляет 24% от общего количества мест, выделенных для лечения больных COVID-19. Самый высокий показатель в Киеве - 52%, Львовской области - 52,8%, Черновицкой области - 52,4% и Ивано-Франковской области - 48,8%.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев и еще три области приближаются к показателю в 50% по загруженности больниц, предусмотренных для больных COVID-19.

Кроме того, Минздрав сообщил об антирекорде по количеству госпитализированных из-за коронавируса.

Также сегодня в Украине зафиксировали новый антирекорд суточного выявления COVID-19 - в стране за последние 24 часа подтвердили 1 847 случаев.

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