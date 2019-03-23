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Вітер в Києві посилиться до потенційно небезпечного

Новини » Суспільство    23.03.2019 - 09:39
Вітер в Києві посилиться до потенційно небезпечного
Фото: вітер в Києві значно посилиться (pixabay.com)

Пориви вітру досягнуть жовтого рівня небезпеки

Сьогодні, 23 березня, очікується істотне посилення поривів вітру в Києві. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що в найближчу годину та до кінця дня в Києві пориви вітру посиляться до 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Загалом у столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря вдень від +6 до +8.

У зв'язку з посиленням вітру жителів та гостей міста просять бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчій будівлі або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні очікується погіршення погоди, в деяких областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Зокрема, опади очікуються у східних областях та Приазов'ї, на решті території сухо.

 

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