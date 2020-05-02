ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві автомобіль таксі в'їхав у зупинку громадського транспорту

Новини » Надзвичайні події     02.05.2020 - 13:35
У Києві автомобіль таксі в'їхав у зупинку громадського транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інформації про постраждалих поки немає

У Києві на Дарницькій площі автомобіль таксі в'їхав у зупинку громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Інформації про постраждалих поки немає.

"На Дарницької площі автомобіль Skoda, яка використовується в таксі Uber, влетів в зупинку громадського транспорту. На місці ДТП працюють правоохоронці, інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

У Києві автомобіль таксі в'їхав у зупинку громадського транспорту

Фото з місця події (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом сталася аварія з участю карети "швидкої допомоги". Внаслідок пригоди два фельдшери бригади отримали травми й були госпіталізовані в лікарню. Водій "швидкої" мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Також РБК-Україна писало, що у Києві водій на смерть збив літню жінку і влетів в інше авто. Водій мчав на великій швидкості, вилетів на тротуар і збив літню жінку, після чого протаранив Chevrolet.

Крім цього, раніше у Дніпрі в ДТП постраждали 5 осіб. Автомобілі рухалися на великій швидкості й зіткнулися лоб в лоб.

Зазначимо, МВС переніс запуск системи автофіксації порушень на дорогах. Систему планують запустити після закінчення карантину, який повинні поступово послаблювати з 11 травня.

У Києві коронавірусом заразилися ще 5 медиків У Києві за добу зафіксували ще понад 40 випадків коронавірусу
Новини України КиївДТП
News
On Top