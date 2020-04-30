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У Дніпрі в ДТП постраждали 5 людей

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 16:08
У Дніпрі в ДТП постраждали 5 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водій Mercedes рухався по зустрічній смузі, після чого допусти зіткнення

У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої постраждали 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, аварія сталася на вулиці Енергетичній. Водій автомобіля Mercedes рухався в бік проспекту Богдана Хмельницького по зустрічній смузі, після чого допустив зіткнення з попутним автомобілем Volkswagen. Автомобілі рухалися на великій швидкості та зіштовхнулися лоб в лоб.

У результаті ДТП постраждало 5 осіб, яких терміново госпіталізували у 16 лікарню ім. Мечникова. Всі подробиці інциденту з'ясовуються правоохоронними органами.

Нагадаємо, в Києві вчора відбулася масова дорожньо-транспортна пригода, учасниками якого стали одразу 7 автомобілів. Інцидент стався тоді, коли вони поволі рухались в потоці.

Також раніше у Києві біля станції метро "Позняки" сталася смертельна аварія з участю іномарки. Водій BMW, рухаючись на великій швидкості по тротуару, збив на смерть літню жінку, після чого зіткнувся з Chevrolet. В результаті зіткнення постраждав водій BMW і пасажир Chevrolet.

У Києві сталася аварія за участі 7 автомобілів У Києві водій на смерть збив літню жінку і влетів в інше авто
Новини України ФК ДніпроДТП
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