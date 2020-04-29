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Під Києвом п'яний водій "швидкої" влетів у бус: госпіталізували бригаду медиків

STYLERПодії    29.04.2020 - 17:42
Під Києвом п'яний водій "швидкої" влетів у бус: госпіталізували бригаду медиків
Під Києвом "швидка" потрапила у ДТП (Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Постраждалих фельдшерів з карети "швидкої допомоги" відвезли до лікарні з травмами

Під Києвом сталася ДТП за участю карети "швидкої допомоги". Аварія трапилась на автодорозі М - 03 біля повороту на Переяслав-Хмельницький у середу, 29 квітня. Внаслідок пригоди два фельдшери бригади отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

Водій "швидкої" мав ознаки сп'яніння. Про це передали в прес-службі патрульної поліції Київської області.

Також правоохоронці опублікували у Facebook фото з місця ДТП.

Інцидент на 91 км автодороги Київ - Харків - Довжанський стався близько опівдня. Бориспільські патрульні прибули на місце виклику і з'ясували, що автомобіль швидкої медичної допомоги Peugeot під час виїзду з другорядної дороги не надав перевагу в русі водію мікроавтобуса Volkswagen LT35, який рухався головною дорогою. В результаті сталося зіткнення.

Спілкуючись з водієм - винуватцем аварії - інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Також чоловік не мав при собі водійське посвідчення.

Зараз постраждалими медиками займаються лікарі в клініці. На місці ДТП працює слідчо-оперативна група та карета "швидкої".

Надалі цією справою займатимуться слідчі, які встановлять усі деталі події.

Під Києвом п'яний водій &quot;швидкої&quot; влетів у бус: госпіталізували бригаду медиківПід Києвом п'яний водій &quot;швидкої&quot; влетів у бус: госпіталізували бригаду медиків

П'яний водій "швидкої" влаштував ДТП під Києвом з потерпілими (Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Раніше повідомлялося, що у Києві біля станції метро "Позняки" водій на великій швидкості смерть збив літню жінку і влетів в інше авто.

Також ми писали про те, що наприкінці лютого в Києві на Виноградарі п'яний водій наїхав на жінку з дитиною, коли вони виходили з магазину.

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