У Києві водій на смерть збив літню жінку і влетів в інше авто

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок отриманих травм потерпіла померла на місці

У Києві біля станції метро Позняки водій на смерть збив літню жінку і влетів в інше авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Повідомляється, що автомобіль мчав на великій швидкості, вилетів на тротуар і збив літню жінку, після чого протаранив Chevrolet.

"Неадекватний водій BMW просто летів, але навіть не по дорозі, а по тротуару. Там же він збив літню жінку, яка померла на місці. Після цього в'їхав у Chevrolet. Внаслідок такого водіння водія BMW постраждав пасажир Chevrolet і загинула літня жінка", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДТП в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що в Запорізької області автомобіль в'їхав в електроопору і перекинувся, внаслідок чого загинули водій і пасажири. За даними правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ, рухаючись по вулиці Шкільній в селі Велика Знам'янка, не впорався з керуванням та в'їхав у електроопору, після чого транспортний засіб перекинувся. Попередньо, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляло РБК-Україна, в Польщі стався наїзд автомобіля на двох громадян України. Водій заснув за кермом і виїхав на узбіччя, де йшли двоє українців - чоловік і жінка. Жінку вже виписали з лікарні, а чоловік знаходиться у важкому стані.