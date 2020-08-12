Частина Києва залишилася без води через аварію: список адрес
Київ, Середа 12 серпня 2020 17:33
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Фото: кран з водою (РБК-Україна)
Проблему обіцяють вирішити протягом 2-3 годин
У Києві в Подільському районі сталася аварія на водогоні. У зв'язку з цим на деяких вулицях може бути вода.
Про це повідомили у прес-службі "Київводоканал".
Як зазначили комунальники, аварія сталася на водогоні діаметром 1000 мм по вулиці Вишгородська, 152/2. У зв'язку з цим можливі проблеми з тиском води, а також погіршені показники води питні за такими адресами:
- вул. Кирилівська від № 100 до вул. Вишгородська;
- вул. Вікентія Хвойки від вул. Кирилівська до вул. Дегтяренко;
- вул. Тульчинська;
- вул. Дмитрівська;
- вул. Олексія Терьохіна;
- вул. Новокостянтинівська від вул. Нахімова до вул. Олексія Терьохіна;
- ул. Олени Теліги і Реп'яхів Яр - в / підводні в лікарню ім. Павлова;
- вул. Петропавлівська від вул. Кирилівської до № 13;
- вул. Захаровская;
- вул. Рилєєва;
- вул. Копылевская;
- пров. Рилєєва;
- пров. Артезіанський;
- пров. Цукровий;
- вул. Сирецька від вул. Семена Скляренка до пер. Подільського;
- вул. Бондарская;
- вул. Розважевский;
- пров. Подільський;
- ул. Волховская;
- вул. Садовського;
- пров. бондарного;
- пров. Садовського;
- вул. Куренівська;
- вул. Семена Скляренка;
- вул. Ливарська;
- просп. Степана Бандери від вул. Куренівська до вул. Олени Теліги.
"Працівники "Київводоканалу" вже ліквідують аварійну ситуацію, що сталася на водогоні діаметром 1000 мм. Орієнтовний час виконання робіт - 2-3 години", - повідомили комунальники.
Нагадаємо, в липні в столиці стався прорив трубопроводу під час гідравлічних робіт.
Також РБК-Україна писало, що у Києві не планують підвищувати тарифи на холодну воду і водовідведення.