Частина Києва залишилася без води через аварію: список адрес

Фото: кран з водою (РБК-Україна)

Проблему обіцяють вирішити протягом 2-3 годин

У Києві в Подільському районі сталася аварія на водогоні. У зв'язку з цим на деяких вулицях може бути вода.

Про це повідомили у прес-службі "Київводоканал".

Як зазначили комунальники, аварія сталася на водогоні діаметром 1000 мм по вулиці Вишгородська, 152/2. У зв'язку з цим можливі проблеми з тиском води, а також погіршені показники води питні за такими адресами:

вул. Кирилівська від № 100 до вул. Вишгородська;

вул. Вікентія Хвойки від вул. Кирилівська до вул. Дегтяренко;

вул. Тульчинська;

вул. Дмитрівська;

вул. Олексія Терьохіна;

вул. Новокостянтинівська від вул. Нахімова до вул. Олексія Терьохіна;

ул. Олени Теліги і Реп'яхів Яр - в / підводні в лікарню ім. Павлова;

вул. Петропавлівська від вул. Кирилівської до № 13;

вул. Захаровская;

вул. Рилєєва;

вул. Копылевская;

пров. Рилєєва;

пров. Артезіанський;

пров. Цукровий;

вул. Сирецька від вул. Семена Скляренка до пер. Подільського;

вул. Бондарская;

вул. Розважевский;

пров. Подільський;

ул. Волховская;

вул. Садовського;

пров. бондарного;

пров. Садовського;

вул. Куренівська;

вул. Семена Скляренка;

вул. Ливарська;

просп. Степана Бандери від вул. Куренівська до вул. Олени Теліги.

"Працівники "Київводоканалу" вже ліквідують аварійну ситуацію, що сталася на водогоні діаметром 1000 мм. Орієнтовний час виконання робіт - 2-3 години", - повідомили комунальники.

Нагадаємо, в липні в столиці стався прорив трубопроводу під час гідравлічних робіт.

Також РБК-Україна писало, що у Києві не планують підвищувати тарифи на холодну воду і водовідведення.