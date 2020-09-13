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У Києві завтра посилять карантин: що зміниться

Київ, Неділя 13 вересня 2020 11:37
У Києві завтра посилять карантин: що зміниться
Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Опівночі понеділка, 14 вересня, Київ перейде до "помаранчевої зони" карантину. Як житиме столиця після посилення карантинних обмежень читайте у матеріалі РБК-Україна.

Чому Київ потрапив до "помаранчевої зони" та чи може потрапити до "червоної"

Як пояснював голова столичної Держспоживслужби Олег Рубан, потрапляння Києва до "помаранчевої зони" карантину пов'язане з реєстрацією понад 125 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

Щоб столиця не потрапила до "червоної зони", Рубан порадив приділяти більше уваги осередкам коронавірусу, які час від часу з’являються в Києві.

"Якщо правильно будемо реєструвати ситуацію і працювати в осередках, то до "червоної зони" не дійде", - наголошував Рубан.

Які обмеження вводить Київ

У понеділок у столиці почнуть діяти обмеження "помаранчевої зони" карантину:

  • проведення масових заходів дозволено за участю не більше 220 осіб з урахуванням не більше однієї особи на 10 кв. м площі будівлі;
  • заборона роботи установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
  • відвідування занять у професійних та вищих навчальних закладах групами не більше 20 осіб;
  • лікарні тимчасово обмежують планові госпіталізації, крім медичної допомоги вагітним, новонародженим, онкохворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;
  • заборона роботи спортивних залів та фітнес-центрів, крім тих, які зможуть забезпечити розміщення не більше однієї особи на 10 кв. м;
  • заборона прийому дітей до закладів оздоровлення та відпочинку - санаторіїв і таборів в столиці та передмісті;
  • перевезення пасажирів здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Як працюватимуть школи у "помаранчевій зоні"

За словами виконувача обов'язків першого заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, після посилення карантину столичні школи продовжать працювати в тому ж режимі, що й минулого тижня.

Навчальні заклади й надалі працюватимуть в очному та змішаному форматах, а про зміни батьків повідомлятимуть класні керівники.

"Керівники всіх шкіл мають чіткі інструкції дій у разі спалаху хвороби, та залежно від розміру школи та кількості учнів готові запроваджувати різні можливі сценарії організації навчання", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні підтвердили майже 2500 нових випадків коронавірусу, найбільше нових інфікованих виявили у Києві.

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