В Киеве в акциях приняли участие более 4 тыс. человек, - Крищенко

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время акций в Киеве 9 мая было задействовано до 2 тысяч правоохранителей

Участие в акциях, посвященных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Киеве приняли более 4 тысяч человек. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Крищенко, во время шествия "Бессмертный полк" в Киеве приняли участие около 3 тысяч человек.

"Прошла акция шествие от Арсенальной площади до парка Славы. По нашим оценкам до 3 тысяч человек непосредственно в ходе. Еще люди подходят и подходили непосредственно к памятнику", - рассказал Крищенко.

Он также отметил, что во время акций в Киеве 9 мая было задействовано до 2 тыс. правоохранителей.

"На Софиевськой площади также проводилась акция, также проводился марш. Там приняли участие около 1200 человек. Там все прошло спокойно и без нарушений", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что перед началом акции "Бессмертный полк" полиция задержала одну из организаторов акции, мать погибшей бывшего народного депутата "Партии регионов" Елену Бережную. Женщина пыталась пройти на периметр проведения марша с запрещенной символикой.

Кроме того, в районный отдел полиции доставили трех человек за использование запрещенной символики во время акции, посвященной Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в центре Киева.

Отметим, сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве сегодня запланировано сразу несколько акций. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественном шествии в Парке Славы.