Премьер Британии прибыл с визитом в Украину, страны подпишут соглашение о партнерстве

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с официальным визитом в Украину. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, планируется подписание соглашения о расширении военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Ожидается, что британский премьер обсудит с Зеленским, какие гарантии безопасности Великобритания может предложить Киеву, включая возможность участия британских войск в составе послевоенных миротворческих сил.

"Амбиции Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров потерпели огромное стратегическое поражение. Вместо этого мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень", - сказал Стармер накануне.

По итогам визита, Украина и Великобритания подпишут соглашение о партнерстве для углубления существующих оборонных отношений с предложением дальнейшей военной помощи Киеву. Договоренности заключаются на фоне опасений, что с приходом Дональда Трампа, США могут начать сворачивать поддержку для Украины.

Финансирование будет направлено на предприятия, поддерживающие "зеленую" экономику, а также маргинализированные группы населения, включая женщин и ветеранов.

Издание отмечает, что Стармер намерен объявить о выделении Украине 40 млн фунтов стерлингов на восстановление экономики, что создаст возможности для британских компаний.

Это продолжение 12,8 млрд фунтов стерлингов поддержки, которую Великобритания уже предоставила Украине, в частности 7,8 млрд фунтов стерлингов военной помощи и постоянную поддержку энергетической инфраструктуры Украины.

Однако сроки предоставления оглашенной помощи, пока что неизвестны.