В Киев с визитом прибыли премьер, глава МИД и министр обороны Бельгии: что в планах

Сегодня в Киев прибыли премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, глава МИД Максим Прево и министр обороны страны Тео Франкен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VRT.
По предварительным данным, бельгийская делегация проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также у них запланированы двусторонние встречи на уровне министров.
"Этот визит - не только о политической и военной солидарности, но и о международном сотрудничестве, надежде и будущем", - заявили в МИД Бельгии.
Стоит напомнить, что Бельгия оказывает помощь Украине с самого начала полномасштабного вторжения России. Ранее Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности.
Согласно документу, Украина должна была бы получить от Бельгии не менее 977 миллионов военной помощи в 2024 году. В частности было указано точное количество F-16, которые Украина получит от союзника до 2028 года.
Однако недавно стало известно, что Бельгия отложила поставки истребителей F16 в Украину до 2026 года, несмотря на это запчасти могут предоставляться уже в этом году.
Также правительство Бельгии получило за прошлый год налоги, сгенерированные от замороженных на территории страны российских активов, на сумму 1,7 млрд евро. Эти средства направят на программы помощи Украине.
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