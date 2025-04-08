В Киев с визитом прибыли премьер, глава МИД и министр обороны Бельгии: что в планах

По предварительным данным, бельгийская делегация проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также у них запланированы двусторонние встречи на уровне министров.

"Этот визит - не только о политической и военной солидарности, но и о международном сотрудничестве, надежде и будущем", - заявили в МИД Бельгии.

Поддержка со стороны Бельгии

Стоит напомнить, что Бельгия оказывает помощь Украине с самого начала полномасштабного вторжения России. Ранее Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Согласно документу, Украина должна была бы получить от Бельгии не менее 977 миллионов военной помощи в 2024 году. В частности было указано точное количество F-16, которые Украина получит от союзника до 2028 года.

Однако недавно стало известно, что Бельгия отложила поставки истребителей F16 в Украину до 2026 года, несмотря на это запчасти могут предоставляться уже в этом году.

Также правительство Бельгии получило за прошлый год налоги, сгенерированные от замороженных на территории страны российских активов, на сумму 1,7 млрд евро. Эти средства направят на программы помощи Украине.