До Києва з візитом прибули прем’єр, глава МЗС і міністр оборони Бельгії: що у планах

За попередніми даними, бельгійська делегація проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Також у них заплановані двосторонні зустрічі на рівні міністрів.

"Цей візит - не лише про політичну та військову солідарність, а й про міжнародну співпрацю, надію та майбутнє", - заявили в МЗС Бельгії.

Оновлено о 13:20.

Президент Володимир Зеленський розповів, що разом з премʼєр-міністром Бельгії Бартом де Вевером вшанував памʼять українських захисників і захисниць.

"Памʼятаємо подвиг кожного та кожної, хто захистив Україну ціною власного життя. Вічна шана і вдячність героям", - підписав відео Зеленський.

Підтримка з боку Бельгії

Варто нагадати, що Бельгія надає допомогу Україні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Раніше Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки.

Згідно з документом, Україна мала б отримати від Бельгії щонайменше 977 мільйонів військової допомоги у 2024 році. Зокрема була вказана точна кількість F-16, які Україна отримає від союзника до 2028 року.

Однак нещодавно стало відомо, що Бельгія відклала постачання винищувачів F16 в Україну до 2026 року, попри це запчастини можуть надаватись вже цього року.

Також уряд Бельгії отримав за минулий рік податки, згенеровані від заморожених на території країни російських активів, на суму 1,7 млрд євро. Ці кошти спрямують на програми допомоги Україні.