ua en ru
Вт, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киев с визитом прибыли премьер, глава МИД и министр обороны Бельгии: что в планах

Вторник 08 апреля 2025 12:45
UA EN RU
В Киев с визитом прибыли премьер, глава МИД и министр обороны Бельгии: что в планах Фото: в Киев прибыли премьер, глава МИД и министр обороны Бельгии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сегодня в Киев прибыли премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, глава МИД Максим Прево и министр обороны страны Тео Франкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VRT.

По предварительным данным, бельгийская делегация проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также у них запланированы двусторонние встречи на уровне министров.

"Этот визит - не только о политической и военной солидарности, но и о международном сотрудничестве, надежде и будущем", - заявили в МИД Бельгии.

Поддержка со стороны Бельгии

Стоит напомнить, что Бельгия оказывает помощь Украине с самого начала полномасштабного вторжения России. Ранее Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Согласно документу, Украина должна была бы получить от Бельгии не менее 977 миллионов военной помощи в 2024 году. В частности было указано точное количество F-16, которые Украина получит от союзника до 2028 года.

Однако недавно стало известно, что Бельгия отложила поставки истребителей F16 в Украину до 2026 года, несмотря на это запчасти могут предоставляться уже в этом году.

Также правительство Бельгии получило за прошлый год налоги, сгенерированные от замороженных на территории страны российских активов, на сумму 1,7 млрд евро. Эти средства направят на программы помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия Война в Украине
NEWS
Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб
DAILY
Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки