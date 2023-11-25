В Киев с визитом прибыла парламентская делегация Чехии

"Мы должны поставлять больше оружия, и я обещаю вам, что мы будем продолжать это делать", - сказала Пекарова-Адамова, выступая перед украинскими парламентариями.

По ее словам, Россия сегодня, как и 90 лет назад, пытается не только уничтожить украинцев, но и сломить дух демократических стран в затяжной войне, что ей не сойдет с рук.

"Вы - герои, вы - люди, которые сражаются не только за себя, но и за других", - сказал Выстрчил.

Помощь Украине от Чехии

Ранее сообщалось, что Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленной на прекращение войны с РФ.

В Минобороны Чехии в конце сентября заявили, что Прага передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели - CZ BREN 2.

В середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так производства и со складов чешских частных компаний за счет правительства Дании.

Добавим, что на днях Сенат Чехии продлил действие мандата на военную подготовку украинских солдат до конца 2024 года.

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