З Києва до Тернополя за шість годин: УЗ призначила поїзд Інтерсіті

"Укрзалізниця" призначила фірмовий денний швидкісний поїзд категорії Інтерсіті сполученням Київ - Тернопіль. З Києва поїзд № 747/748 вирушатиме з 2 липня, з Тернополя - з 3 липня.

Про це повідомляє прес-служба " Укрзалізниці ".

За даними прес-служби, з Києва поїзд відправлятиметься щоденно о 16:41 і прибуватиме до Тернополя о 22:47. Зворотно він вирушатиме також щоденно о 4:00 і прибуватиме до столиці о 10:03.

Таким чином, загальний час в дорозі складатиме близько шести годин. Зупинки передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську.

Попередньо, з метою вивчення попиту, курсування поїзда призначене до 31 серпня.