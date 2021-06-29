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З Києва до Тернополя за шість годин: УЗ призначила поїзд Інтерсіті

Автор: Олександр Білоус

"Укрзалізниця" призначила фірмовий денний швидкісний поїзд категорії Інтерсіті сполученням Київ - Тернопіль. З Києва поїзд № 747/748 вирушатиме з 2 липня, з Тернополя - з 3 липня.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

За даними прес-служби, з Києва поїзд відправлятиметься щоденно о 16:41 і прибуватиме до Тернополя о 22:47. Зворотно він вирушатиме також щоденно о 4:00 і прибуватиме до столиці о 10:03.

Таким чином, загальний час в дорозі складатиме близько шести годин. Зупинки передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську.

Попередньо, з метою вивчення попиту, курсування поїзда призначене до 31 серпня.

Нагадаємо, ціни на залізничні квитки в Україні почали піднімати з 1 квітня 2021 року. Щомісячне зростання на 2% призведе до підвищення тарифів до кінця року на 22%.

Тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом у 2022 році зростуть ще на 26%. Такі дані містить Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року.

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