Из Киева в Тернополь за шесть часов: УЗ назначила поезд Интерсити

"Укрзализныця" назначила фирменный дневной скоростной поезд категории Интерсити сообщением Киев - Тернополь. Из Киева поезд № 747/748 будет отправляться со 2 июля, из Тернополя - с 3 июля.

По данным пресс-службы, из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и будет прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 4:00 и прибывать в столицу в 10:03.

Таким образом, общее время в пути будет составлять около шести часов. Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.

Предварительно, с целью изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа.