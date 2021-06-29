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Из Киева в Тернополь за шесть часов: УЗ назначила поезд Интерсити

Автор: Александр Белоус

"Укрзализныця" назначила фирменный дневной скоростной поезд категории Интерсити сообщением Киев - Тернополь. Из Киева поезд № 747/748 будет отправляться со 2 июля, из Тернополя - с 3 июля.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По данным пресс-службы, из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и будет прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 4:00 и прибывать в столицу в 10:03.

Таким образом, общее время в пути будет составлять около шести часов. Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.

Предварительно, с целью изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа.

Напомним, цены на железнодорожные билеты в Украине начали поднимать с 1 апреля 2021 года. Ежемесячный рост на 2% приведет к повышению тарифов до конца года на 22%.

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 2022 году вырастут еще на 26%. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

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УкрзализныцяпоездИнтерсити