В Киев приехал глава Генштаба Польши

4 июля в Киев прибыл начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула. Он прибыл в столицу по приглашению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Польши, Генштаб ВСУ.

"Начальник Генерального штаба ВС Польши генерал Веслав Кукула начал рабочую встречу в Киеве с возложения букета цветов к Стене памяти погибших за Украину", - говорится в сообщении Генштаба Польши.

Отмечается, что генерал нанес визит в Украину по приглашению главкома Александра Сырского.

"Это еще одна важная встреча обоих командующих, демонстрирующая солидарность и сотрудничество между Польшей и нашим восточным соседом перед лицом российской агрессии", - добавили в Генштабе.

При этом, в Генштабе ВСУ уточнили, что генералы провели плодотворные переговоры для усиления сотрудничества по противостоянию российской агрессии.

"Польша является надежным партнером Украины с самого начала полномасштабного вторжения России. Ценим военно-техническую помощь и дипломатическую поддержку Польши. Признательны также за оказание помощи в подготовке наших подразделений, которые уже встали на защиту государства. Победить агрессора можно только вместе", - сказал Сырский.