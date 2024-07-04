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До Києва приїхав голова Генштабу Польщі

Україна, Четвер 04 липня 2024 11:50
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До Києва приїхав голова Генштабу Польщі Фото: голова Генштабу Польщі Вєслав Кукула (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Гурковська

4 липня до Києва прибув начальник Генштабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула. Він прибув до столиці за запрошенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб Польщі, Генштаб ЗСУ.

"Начальник Генерального штабу ЗС Польщі генерал Вєслав Кукула розпочав робочу зустріч у Києві з покладання букету квітів до Стіни пам'яті загиблих за Україну", - йдеться у повідомленні Генштабу Польщі.

Зазначається, що генерал здійснив візит до України на запрошення главкома Олександра Сирського.

"Це ще одна важлива зустріч обох командувачів, яка демонструє солідарність та співпрацю між Польщею та нашим східним сусідом перед російською агресією", - додали в Генштабі.

При цьому у Генштабі ЗСУ уточнили, що генерали провели плідні переговори для посилення співпраці щодо протистояння російській агресії.

"Польща є надійним партнером України з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Цінуємо військово-технічну допомогу та дипломатичну підтримку Польщі. Вдячні також за надання допомоги у підготовці наших підрозділів, які вже стали на захист держави. Перемогти агресора можна лише разом", - сказав Сирський.

Допомога Польщі Україні

З початку масштабного вторгнення РФ до України Польща всебічно допомагає Україні у боротьбі проти агресії РФ. Зокрема, Польща є однією з країн, куди виїхала велика кількість українців, які рятувались від війни.

Нещодавно повідомлялося, що на саміті НАТО у Вашингтоні Польща оголосить про оперативну готовність навчального центру НАТО-Україна.

Крім того, Польща може підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки з Україною до саміту НАТО.

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Польща Генштаб ВСУ Олександр Сирський
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