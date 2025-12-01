ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Для Киева показали графики отключений света на 2 декабря

Киев, Понедельник 01 декабря 2025 20:53
UA EN RU
Для Киева показали графики отключений света на 2 декабря Фото: в Киеве 2 декабря будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 2 декабря, бытовым потребителям будут отключать свет по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным компании, в Киеве во вторник свет будут отключать следующим образом:

  • очередь 1.1 - без света с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 1.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 2.1 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 2.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 3.1 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
  • очередь 3.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
  • очередь 4.1 - без света с 10:30 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
  • очередь 4.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
  • очередь 5.1 - без света с 12:30 до 16:30;
  • очередь 5.2 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 6.1 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 6.2 - без света с 12:30 до 16:30.

Фото: графики отключений света для Киева на 2 декабря (t.me/dtek_ua)

Отключения света в Украине

Напомним, графики отключений света - это вынужденная мера, поскольку российские оккупанты своими ударами уже повредили большое количество украинских энергетических объектов.

Россияне даже наносят удары по важным для атомных электростанций подстанциям. В частности, такая атака произошла в ночь на 8 ноября.

Тогда в связи с российским ударам по подстанциям Украина срочно созывала совет Международного агенства по атомной энергии.

Только 28 ноября стало известно, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС полностью восстановили мощность после российских атак. На пониженной мощности все еще работает только один энергоблок.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия Отключение света
Новости
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит