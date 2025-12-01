Для Киева показали графики отключений света на 2 декабря
В Киеве завтра, 2 декабря, бытовым потребителям будут отключать свет по графикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
По данным компании, в Киеве во вторник свет будут отключать следующим образом:
- очередь 1.1 - без света с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00;
- очередь 1.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
- очередь 2.1 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
- очередь 2.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
- очередь 3.1 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
- очередь 3.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
- очередь 4.1 - без света с 10:30 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
- очередь 4.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
- очередь 5.1 - без света с 12:30 до 16:30;
- очередь 5.2 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
- очередь 6.1 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
- очередь 6.2 - без света с 12:30 до 16:30.
Фото: графики отключений света для Киева на 2 декабря (t.me/dtek_ua)
Отключения света в Украине
Напомним, графики отключений света - это вынужденная мера, поскольку российские оккупанты своими ударами уже повредили большое количество украинских энергетических объектов.
Россияне даже наносят удары по важным для атомных электростанций подстанциям. В частности, такая атака произошла в ночь на 8 ноября.
Тогда в связи с российским ударам по подстанциям Украина срочно созывала совет Международного агенства по атомной энергии.
Только 28 ноября стало известно, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС полностью восстановили мощность после российских атак. На пониженной мощности все еще работает только один энергоблок.