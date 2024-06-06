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Из Киева во Львов будет курсировать новый двухэтажный скоростной поезд: график

Фото: УЗ анонсировала новый поезд Киев - Львов (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Иван Носальский

В Украине запускают новый скоростной поезд Киев - Львов. Он будет курсировать несколько раз в неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

Как отметили в УЗ, двухэтажный электропоезд Škoda CityElefant будет отправляться из Киева в 14:45. Остановка в Коростене - 16:26-16:27, в Подзамче - 20:42-20:44, прибытие во Львов - в 20:56. 

При этом обратно из Львова поезд будет отправляться в 08:10. Остановка в Подзамче - в 08:21-08:23, в Коростене - 12:31-12:32, прибытие в Киев - в 14:10. 

Из Киева во Львов поезд будет курсировать по средам, пятницам и воскресеньям (первый рейс - 9 июня), а из Львова в Киев - по понедельникам, четвергам и субботам (первый рейс - 10 июня). 

Приобрести билеты можно в приложении УЗ и на сайте. 

Напомним, ранее УЗ изменила место назначение части поездов, которые направляются из Украины в Польшу. Теперь они будут приезжать в Дорохуск, а не Хелм.

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КиевУкрзализныцяЛьвов