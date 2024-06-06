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З Києва до Львова курсуватиме новий двоповерховий швидкісний поїзд: графік

Фото: УЗ анонсувала новий поїзд Київ - Львів (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Іван Носальський

В Україні запускають новий швидкісний потяг Київ - Львів. Він курсуватиме кілька разів на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.

Як зазначили в УЗ, двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45. Зупинка у Коростені - 16:26-16:27, у Підзамче - 20:42-20:44, прибуття до Львова - о 20:56.

При цьому назад зі Львова поїзд вирушатиме о 08:10. Зупинка у Підзамче - о 08:21-08:23, у Коростені - 12:31-12:32, прибуття до Києва - о 14:10.

З Києва до Львова поїзд курсуватиме по середах, п'ятницях та неділях (перший рейс - 9 червня), а зі Львова до Києва - по понеділках, четвергах та суботах (перший рейс - 10 червня).

Придбати квитки можна у додатку УЗ та на сайті.

Нагадаємо, раніше УЗ змінила місце призначення частини поїздів, що прямують з України до Польщі. Тепер вони приїжджатимуть до Дорохуська, а не Хелма.

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КиївУкрзалізницяЛьвів