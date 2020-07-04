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З Києва у Донецьк вирушили 5 фур з гумдопомогою для місцевих жителів

Новини » Суспільство     04.07.2020 - 12:25
З Києва у Донецьк вирушили 5 фур з гумдопомогою для місцевих жителів
Фото: гуманітарна допомога для жителів окупованих українських територій (dpsu.gov.ua)

Жителям окупованого Донецька нададуть товари будівельного призначення

З Києва у Донецьк вирушили 5 вантажівок з гуманітарною допомогою для місцевих жителів. Допомогу надав Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, загальна вага гуманітарної допомоги становить 84 тонни.

"Вчора гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету Червоного Хреста прослідував за маршрутом Київ-Донецьк. П'ять вантажних автомобілів з товарами будівельного призначення загальною вагою майже 84 тонни були оформлені на виїзд в ТОТУ в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Італія передала Україні гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків повеней у західних областях.

Крім цього, минулого тижня Євросоюз погодив надання допомоги Україні з подоланням руйнівних паводків у західних областях.

Також РБК-Україна писало, що в Україну доставили найбільшу гумдопомогу з Китаю для боротьби з COVID-19.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ДонецькГуманітарна допомога
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