Из Киева в Донецк отправились 5 фур с гумпомощью для местных жителей

Фото: гуманитарная помощь для жителей оккупированных украинских территорий (dpsu.gov.ua)

Жителям оккупированного Донецка предоставят товары строительного назначения

Из Киева в Донецк отправились 5 фур с гуманитарной помощью для местных жителей. Помощь предоставил Международный комитет Красного Креста.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, общий вес гуманитарной помощи составляет 84 тонны.

"Вчера гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста проследовал по маршруту Киев-Донецк. Пять грузовых автомобилей с товарами строительного назначения общим весом почти 84 тонны были оформлены на выезд в ТОТУ в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Италия передала Украине гуманитарную помощь для ликвидации последствий наводнений в западных областях.

Кроме этого, на прошлой неделе Евросоюз согласовал оказание помощи Украине с преодолением разрушительных паводков в западных областях.

Также РБК-Украина писало, что в Украину доставили самую большую гумпомощь из Китая для борьбы с COVID-19.

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Автор: Максим Зайченко