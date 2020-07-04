ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из Киева в Донецк отправились 5 фур с гумпомощью для местных жителей

Новости » Общество     04.07.2020 - 12:25
Из Киева в Донецк отправились 5 фур с гумпомощью для местных жителей
Фото: гуманитарная помощь для жителей оккупированных украинских территорий (dpsu.gov.ua)

Жителям оккупированного Донецка предоставят товары строительного назначения

Из Киева в Донецк отправились 5 фур с гуманитарной помощью для местных жителей. Помощь предоставил Международный комитет Красного Креста.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, общий вес гуманитарной помощи составляет 84 тонны.

"Вчера гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста проследовал по маршруту Киев-Донецк. Пять грузовых автомобилей с товарами строительного назначения общим весом почти 84 тонны были оформлены на выезд в ТОТУ в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Италия передала Украине гуманитарную помощь для ликвидации последствий наводнений в западных областях.

Кроме этого, на прошлой неделе Евросоюз согласовал оказание помощи Украине с преодолением разрушительных паводков в западных областях.

Также РБК-Украина писало, что в Украину доставили самую большую гумпомощь из Китая для борьбы с COVID-19.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ДонецкГуманитарная помощь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь