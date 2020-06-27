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Євросоюз допоможе з ліквідацією паводків на заході України

Новини » Надзвичайні події     27.06.2020 - 18:55
Євросоюз допоможе з ліквідацією паводків на заході України
Фото: паводок (facebook.com MNSLVIV)

Швеція вже запропонувала свою допомогу

Європейський союз відреагував на заклик України про допомогу в ліквідації наслідків потужних паводків у західних областях. Для забезпечення потреб України Євросоюз активував Механізм цивільного захисту.

Про це йдеться у прес-релізі Європейської комісії.

На заклик української влади вже відреагувала Швеція, яка запропонувала 1,2 км бар'єрів від паводків, 250 шлангів та технічних експертів. Єврокомісія надасть картографічні послуги у постраждалих районах через супутникову систему ЄС.

Крім того, в постійному контакті з Україною знаходиться цілодобовий координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄС для того, щоб уважно слідкувати за ситуацією та направляти подальшу допомогу.

Зазначимо, цього тижня західні області України охопили руйнівні паводки, спричинені сильними зливами. Найбільше постраждали Івано-Франківська, Тернопільська та Чернівецька області. У регіонах пошкоджені дороги державного та місцевого значення, мости та критична інфраструктура.

Нагадаємо, раніше Україна звернулася до ЄС та НАТО за допомогою з ліквідацією наслідків потужних паводків у західних регіонах.

Крім того, наслідки паводків будуть допомагати ліквідовувати військовослужбовці багатонаціонального інженерного батальйону "ТИСА", яких направила Угорщина.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ЕвросоюзШвецияпаводокповінь
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