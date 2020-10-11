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Киев вошел в тройку городов с самым грязным воздухом

Киев, Воскресенье 11 октября 2020 11:26
Киев вошел в тройку городов с самым грязным воздухом
Фото: Киев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 11 октября, украинская столица Киев занял третье место в рейтинге загрязнения воздуха в городах. Первое место занял Дели (Индия) с индексом 167, второе - город Тегеран (Иран) с индексом 158.

Об этом сообщают данные ресурса IQAir.

В свою очередь, на четвертом месте оказался Джакарта (Индонезия) - 144, на пятом - Лахор (Пакистан) - 144.

В десятку также вошли Дакка (Бангладеш), Ченду (Китай), Катманду (Непал) и Бишкек (Киргизия).

Киев вошел в тройку городов с самым грязным воздухом

Отмечается, что жителям столицы не стоит находиться на улице, открывать окна, а в случае необходимости необходимо выходить в защитных масках.

Напомним, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей.

Кроме того, ранее украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

Ранее сообщалось, что Укргидрометцентр прогнозирует, что после "бабьего лета" в Украину могут прийти морозы.

Добавим, что 11 октября в Украине ожидаются дожди на западе, юге и востоке страны, а на остальной территории будет без осадков.

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