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Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежонебезпеки в Україні

Київ, Неділя 11 жовтня 2020 10:28
Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежонебезпеки в Україні
Фото: пожежні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в низці областей України в неділю, 11 жовтня, у понеділок, 12 жовтня. Такими даними своєму розпорядженні Укргідрометцентр.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, 11-12 жовтня у східних областях та більшості районів Сумської та Одеської областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • розводити багаття в лісі (крім тих, що пов'язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);
  • заїжджати на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортними засобами та іншими механізмами, за винятком тих, що використовуються в лісогосподарських цілях;
  • палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки

Нагадаємо, раніше українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

Крім того, Укргідрометцентр прогнозує, що після "бабиного літа" в Україну можуть прийти морози.

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