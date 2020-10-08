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В Україну йде значне похолодання. Синоптики назвали дату

Київ, Четвер 08 жовтня 2020 14:22
В Україну йде значне похолодання. Синоптики назвали дату
Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після "бабиного літа" в Україну можуть прийти морози

За прогнозом Укргідрометцентру, у другій половині наступного тижня, ближче до вихідних, температура почне знижуватися і можливі дощі. Наприкінці жовтня сніг для України - не новина.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Не виключене значене похолодання. Це вже будуть не заморозки, це буде мороз", - сказала вона і додала, що після 20 жовтня сніг в Україні явище досить звичайне, особливо, для північного сходу і Карпат.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, "бабине літо" триватиме в Україні ще тиждень - до Покрова. Зараз температура на території України перевищує кліматичну норму на 3-11 градусів. Тепла погода протримається щонайменше до середини наступного тижня - до 14 жовтня.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у жовтні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 6-12 градусів, що в межах середніх багаторічних значень. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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