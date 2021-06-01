ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ під вечір знов зупинився у заторах: які вулиці краще оминути

Новость на русском →
Київ, Вівторок 01 червня 2021 19:10
Київ під вечір знов зупинився у заторах: які вулиці краще оминути Фото: Київ зупинився у заторах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Київ ввечері 1 червня знову зупинився у заторах. Рух ускладнено і на правому, і на лівому берегах столиці.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Правий берег

Згідно з сервісом Google Maps, центр Києва повністю багряного кольору, тобто майже на всіх центральних вулицях міста спостерігаються затори. Рух ускладнено на проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, вулицях Олександра Довженка та Олени Теліги, проспекті Степана Бандери та вулиці Богатирській.

Затори також утворилися на Гаванському мосту, вулиці Набережно-Рибальській, Набережному шосе, Великій Окружній дорозі, а також на мосту Патона.

Київ під вечір знов зупинився у заторах: які вулиці краще оминути

Лівий берег

На лівому березі столиці ситуація не така складна, як на правому, але все ж рух на деяких вулицях ускладнено. Затори спостерігаються на Броварському проспекті, Харківському шосе, Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана та бульварі Перова.

Київ під вечір знов зупинився у заторах: які вулиці краще оминути

Нагадаємо, сьогодні вдень Київ зупинявся в заторах через ускладнення погодних умов. Рух столичними дорогами також затруднюють перекриті вулиці.

Наприклад, на Володимирському узвозі в Києві обмежили рух до 31 липня.

Крім того, з 2 червня у Києві закриють рух швидкісного трамвая на Борщагівку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ пробки движение
NEWS
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля