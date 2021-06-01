ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев под вечер вновь остановился в пробках: какие улицы лучше объехать

Новина українською →
Киев, Вторник 01 июня 2021 19:10
Киев под вечер вновь остановился в пробках: какие улицы лучше объехать Фото: Киев остановился в пробках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киев вечером 1 июня снова остановился в пробках. Движение затруднено и на правом, и на левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Правый берег

Согласно сервису Google Maps, центр Киева полностью багрового цвета, то есть почти на всех центральных улицах города наблюдаются пробки. Движение затруднено на проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, улицах Александра Довженко и Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры и улице Богатырской.

Пробки также образовались на Гаванском мосту, улице Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, Большой Окружной дороге, а также на мосту Патона.

Киев под вечер вновь остановился в пробках: какие улицы лучше объехать

Левый берег

На левом берегу столицы ситуация не такая сложная, как на правом, но все же движение на некоторых улицах затруднено. Пробки наблюдаются на Броварском проспекте, Харьковском шоссе, Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана и бульваре Перова.

Киев под вечер вновь остановился в пробках: какие улицы лучше объехать

Напомним, сегодня днем Киев останавливался в пробках из-за осложнения погодных условий. Движение по столичным дорогам также затрудняют перекрытые улицы.

Например, на Владимирском спуске в Киеве ограничили движение до 31 июля.

Кроме того, со 2 июня в Киеве закроют движение скоростного трамвая на Борщаговку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев пробки движение
NEWS
Кремль о транзите газа по Украине: отказа не будет после запуска "Северного потока-2"
Кремль о транзите газа по Украине: отказа не будет после запуска "Северного потока-2"
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе