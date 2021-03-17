Київ завтра може посилити карантин через ситуацію з COVID

"Завтра на 10 годину ранку київський міський голова скликає позачергове засідання цієї комісії. Ми чекаємо від головного управління Держспоживслужби і департаменту охорони здоров'я пропозицій щодо посилення протиепідемічних обмежень. І завтра о 10 годині на засіданні вони будуть розглянуті", - сказав Бондаренко.

За його словами, юридично це не буде переходом в "червону зону". Бондаренко уточнив, що ситуація в Києві дуже складна. У лікарнях понад 3,5 тисячі осіб, з яких 71% у важкому стані, додав секретар Київради.

"За таких темпів госпіталізації, через кілька днів в Києві може не вистачати ліжкомісць для хворих. З огляду на те, що через півроку не виконано обіцянку про задіювання лікарень Національної академії медичних наук, відомчої лікарні "Укрзалізниці", національних лікарень, на жаль, у Києва не залишається іншого виходу, як посилювати обмеження ", - заявив Бондаренко.

Зазначимо, станом на 17 березня, Київ знаходиться в "помаранчевій зоні" адаптивного карантину, оскільки в столиці перевищено норму госпіталізацій пацієнтів з COVID. На сьогодні ця цифра становить 79,3 випадки на 10 000 населення при нормі не більше 60.

Київ також є лідером за новими випадками коронавірусу, наприклад, за минулу добу в столиці зареєстрували 1 121 хворого на COVID-19.