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Більше 18 тисяч хворих: у Києві зростає захворюваність на грип

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 14:19
Більше 18 тисяч хворих: у Києві зростає захворюваність на грип Фото: застуда (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві продовжує збільшуватися кількість хворих на грип та ГРВІ. За минулий тиждень у столиці захворіли понад 18 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У столиці за 10-й тиждень 2021 року зареєстровано 18 269 хворих на грип і ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 17,8%. Наразі показник захворюваності становить 615,7", - йдеться в повідомленні.

У цілому в Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 2,8% в порівнянні з тижнем раніше.

Так, за минулий тиждень на грип захворіли 6547 дітей (зниження на 6,5%), дорослих - 11722 людини (зростання на 8,9%).

"У структурі захворюваності діти складають 35,8%, а на попередньому тижні - 39,4%. Половина хворих дітей шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 6,8% - зареєстровано 3271 випадок", - йдеться в повідомленні.

В медичні установи доправили 1280 осіб, з них 81 - діти.

Нагадаємо, тижнем раніше в Києві виявили майже 18 тисяч хворих на грип і ГРВІ. У лікарні доставили 719 осіб.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили понад 9 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Додамо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID Київ, Вінницька та Львівська області можуть потрапити в "червону зону" адаптивного карантину. Це означає введення найсуворіших обмежень аж до зупинки громадського транспорту, закриття ресторанів і т. д.

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