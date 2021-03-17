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Киев завтра может ужесточить карантин из-за ситуации с COVID

Автор: Дмитрий Левицкий, Ульяна Безпалько

В Киеве завтра могут усилить карантин. Ужесточение противоэпидемических ограничений комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит завтра утром на внеочередном заседании.

Об этом РБК-Украина рассказал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

"Завтра на 10 часов утра киевский городской голова созывает внеочередное заседание этой комиссии. Мы ждем от главного управление Госпродпотребслужбы и департамента здравоохранения предложений насчет усиления противоэпидемических ограничений. И завтра в 10 часов на заседании они будут рассмотрены", - сказал Бондаренко.

По его словам, юридически это не будет переходом в "красную зону". Бондаренко уточнил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии, добавил секретарь Киевсовета.

"При таких темпах госпитализации, через несколько дней в Киеве может не хватать койкомест для больных. Учитывая, что спустя полгода не выполнено обещание о задействовании больниц Национальной академии медицинских наук, ведомственной больницы "Укрзализныци", национальных больниц, к сожалению, у Киева не остается другого выхода, как усиливать ограничения", - заявил Бондаренко.

Отметим, по состоянию на 17 марта, Киев находится в "оранжевой зоне" адаптивного карантина, поскольку в столице превышена норма госпитализаций пациентов с COVID. На сегодня эта цифра составляет 79,3 случая на 10 000 населения при норме не более 60.

Киев также является лидером по новым случаям коронавируса, например, за минувшие сутки в столице зарегистрировали 1 121 больного COVID-19.

На этом фоне растет и число больных гриппом и ОРВИ. Согласно актуальным данным, только за прошлую неделю заболели более 18 тысяч человек. Пока заболеваемость находится ниже уровня эпидемического порога.

Из общего числа заболевших дети составляют почти 36%, а за неделю госпитализировали 1 280 пациентов с ОРВИ и гриппом.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев близок к попаданию в "красную зону" карантина. Чуть более недели назад в столице еще не было оснований для этого.

В "красной зоне", например, запрещается прием посетителе в кафе, ресторанах, ТРЦ, кинотеатрах и работа рынков. Также, как правило, действует запрет на массовые мероприятия и посещение образовательных учреждений.

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